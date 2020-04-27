中職／兄弟投高打低影響戰績 10戰只有6轟很傷

中信兄弟隊打完開季前十戰，團隊防禦率3.26是四隊最佳，但全壘打只有六支，不但是四隊最少，也是唯一產量只有個位數的球隊，導致戰績無法提升，目前4勝6敗和富邦悍將隊並列第三。

兄弟2016年締造169轟紀錄，寫下中職單季新高，開季前十戰就出現17轟，打出8勝2敗的佳績；當時林智勝、蔣智賢各有五轟，兩人到季末都破30大關，全隊六人開轟二位數，林智勝34轟更創個人單季最佳紀錄。

兄弟去年開季前十戰也有10轟紀錄，林智勝包辦三轟，詹子賢、林書逸各兩轟，張志豪、王勝偉各一轟，戰績7勝3敗夠水準。

今年球季開打前三周，兄弟是唯一防禦率低於4的球隊，投手群被揮出85支安打、8支全壘打、保送27次、失37分都是四隊最少，奪三振104次也是最多。

然而兄弟打線問題不少，開季前十戰打擊率3成03雖居第二，但6支全壘打、得47分、打點41分、長打率4成28都是四隊最差，投打表現無法搭配，造成戰績下滑。

兄弟目前六轟紀錄，詹子賢包辦三支，江坤宇兩支、林智勝一支，不難想見林智勝昨天對悍將隊之戰衝本壘受傷，造成左手食指、中指骨折，總教練丘昌榮有多煩惱，他說：「林智勝受傷對球隊影響很大。」

林智勝生涯累積284轟紀錄，中職史上排名第二，落後張泰山五轟，最快下半季才能復出。