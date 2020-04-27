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「攀岩界桂綸鎂」李虹瑩、越野跑江晏慶 探索不設限
「攀岩界桂綸鎂」攀岩國手李虹瑩，以及「越野悍將」的國內越野跑界好手江晏慶，近日在社交平臺向戶外運動愛好者們發起「探索家挑戰」，響應The North Face探索永不停止的理念，近日品牌也將FUTURELIGHT™與都市流行穿搭結合，打造兼具機能與時尚的戶外專業裝備，讓運動愛好者們隨時出發，探索永不停止。
李虹瑩在2018年雅加達亞運是我國唯一攀岩選手，最終抱回第6，去年亞錦賽奪銅，她日前挑戰另類核心訓練，把桌子當成攀岩牆，鼓勵廣大探索家們不設限。
在疫情導致越野、超馬賽全面停擺情況，江晏慶則用這段期間探索新世界，同時運用所學成立長跑訓練班，幫助下半年度有意衝破個人成績的跑友挑戰自我。
品牌也在今年4月採用突破性的奈米紡織技術打造FUTURELIGHT™，賦予夾克防水防風性能的同時，帶來了超強的透氣性與耐久性，以滿足戶外愛好者的活動需求與環境需要。
來自Active Trail系列的Oscilate鞋履，選用KNIT編織技術打造鞋面，為運動愛好者提供出色的柔韌性。中底和外底的分段設計，確保不同地形條件下均能提供超強抓地性能，為運動提供出色的緩震與支撐體驗。無論是健身房訓練，還是戶外慢跑與探險都能出色表現。
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