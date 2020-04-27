中職／開季前20戰57轟破紀錄 比2016年53轟還誇張

中職新球季打完前三周20場比賽，再度出現打高投低的狀況，四隊加起來一共出現57支全壘打，寫下中職開打31年開季前20戰最多轟紀錄。

過去開季前20戰最多全壘打是2016年53轟，打完240場球季賽累積603轟，締造中職單季最多轟紀錄，今年再這樣打下去，很可能再創單季新高。

2016年前20戰單場平均2.65轟，今年更達2.85轟，若按這個速度，到季末可望衝到684轟；但球季賽才剛開打第一個月，打者調整比投手快，一般認為這是全壘打數偏高的原因之一。

中職2014年球季只有209轟，接下來連續三季都達400轟以上，分別是429、603、494轟，前年雖降到399轟，但去年再飆到514轟，也是史上第二次全聯盟單季超過500轟紀錄。

全壘打最瘋狂的2016年球季，四隊開轟都破百，依序是中信兄弟169轟、Lamigo桃猿158轟、統一獅145轟、富邦悍將131轟，成為史上唯一一次單季所有球隊開轟都達三位數紀錄，今年各隊會轟到什麼程度值得觀察。