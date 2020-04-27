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日職／王柏融強化身體素質等開季 看綜藝節目放鬆心情

中央社 / 台北27日電
王柏融接受日媒線上採訪。 擷圖自推特
王柏融接受日媒線上採訪。 擷圖自推特

日本職棒開幕日期不斷延後，旅日火腿隊台灣球員王柏融維持自主訓練，並接受日媒線上採訪，希望用更強壯的身體迎接球季開打，也會看台灣綜藝節目放鬆，不去想負面的事情。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，日本職棒開幕戰多次延後，有可能參考中華職棒模式、閉門開打，旅日火腿隊野手王柏融受訪表示，無論有沒有觀眾入場，對於球員來說，最重要的就是專注面對比賽，努力為了球隊勝利作出貢獻。

王柏融目前在日本札幌維持自主訓練，他也提到，希望用更強壯的身體迎接今年球季開打。旅日第二年球季就碰上武漢肺炎，王柏融表示，專注當下，球季無論何時開打，都要做好準備，也會小心防疫、照顧好自己的身體。

王柏融訓練之餘，除了看日劇學日文外，也會看台灣的綜藝節目，他提到，現在這個時期，盡量不去想負面的東西，看娛樂性質節目放鬆心情，用積極正面的心態面對。

王柏融 火腿 中華職棒

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