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中職／成唯一開工的古巴球員 最高薪洋將：來台灣很棒
中信兄弟洋投米蘭達接受大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）訪問，並以西班牙文登上古巴媒體「Diario de Cuba」，寫道這位中職最高薪洋將，在全球新冠肺炎疫情下，成為今年第一位開工的古巴球員。
米蘭達去年還是日職軟銀鷹火球男，今年初轉而和中信兄弟簽下合約，在國內刮起一股旋風，日前他向外媒證實年薪達60萬美元，空降中職史上最貴洋將，他在「Diario de Cuba」的報導中表示，「我認為來台灣是生涯中很棒的一個機會。」
沒有辜負中信兄弟的高額投資，米蘭達開季至今三場先發收穫兩勝，18局只掉3分、防禦率1.50，23次三振居聯盟第一，由於中職成為全球第一個開打的職棒聯盟，他的身手也透過線上轉播被百萬人次看到，不過米蘭達強調自己仍專注於每天的工作，「我在這裡感覺很好，感謝上帝，我會繼續訓練，提升檔次。」
台灣因新冠肺炎疫情限制外國人入境，米蘭達短期之內恐怕難以安排家人來台灣，他表示按照過去習慣，通常不會在賽季一開始就帶上家人，「我會等到一、兩個月過去，等安置好一切，再迎接他們過來。」不過現在看來，米蘭達想和家人團聚得花更長時間。
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