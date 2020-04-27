中職／林智勝手指骨折開刀順利 上半季復出有難度

中信兄弟老將林智勝昨晚比賽為了搶分，撲回本壘時造成左手食指和中指骨折，緊急送醫開刀，手術順利已經轉至普通病房，本季叩關中職全壘打王頭銜的他，可能得休養三個月，上半季難以復出比賽。

林智勝七局上代打上陣，敲出安打為中信兄弟打回第二分，隨後周思齊也補上中左外野安打，二壘上起跑的林智勝直奔本壘，和富邦悍將捕手戴培峰形成衝撞，結果不但遭觸殺失去追平分，左手兩根手指還變型，表情痛苦退場並送往醫院診治，球隊最後也以4：5惜敗。

林智勝隨後透過臉書粉絲團表示已經在醫院準備開刀，之後中信兄弟粉絲團也在臉書更新進展，放上林智勝半躺在病床上露出笑容的照片，「我們最強壯的隊長智勝，已經完成復位手術，手術順利！目前已經轉至普通病房囉。」

38歲的林智勝今年邁入中職生涯第17年，1414場比賽累積284轟，史上排名第二，本賽季有望超越張泰山的289轟，搶下全壘打王名號，甚至締造中職第一位300轟打者的里程碑。

中職前兩年也都有球員受到手指骨折的傷勢，去年7月統一獅陳重羽因為觸身球，導致手指開放性骨折，原本預計至少休養六周，最終下半季全報銷；前年桃猿張閔勛也在二軍因觸身球而手指骨折，同樣花了四個月才傷癒復出。

一般情況下，骨折需以石膏固定四到六周時間，再加上追蹤觀察和復健，約需要三個月時間，林智勝想拚上半季重返賽場有難度，但有機會趕上7月24日開打的下半季。

林智勝過去也曾在賽季中遭受重大傷痛，2013年7月他在比賽結束後開車離開球場捲入車禍，當時頭部、手部有明顯外傷，膝蓋韌帶也造成斷裂，不僅當年報銷，還一度面臨生涯提前結束的危機。