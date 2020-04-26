中職／賞朱育賢2K 施子謙：想辦法周旋

在先發投手施子謙的好投幫助下，統一獅隊今晚以12：5擊敗樂天桃猿隊，本季首次回到台南主場的三連戰，拿下兩勝一敗，排名上升到第二，代總教練林岳平笑容也變多了。

施子謙前3.2局未被敲安，第四局被藍寅倫安打破功、第五局丟掉第一分，六局續投在一出局後被連敲三安，林泓育三分砲成為重傷害，林岳平認為球隊已經大比數領先，雖然被敲全壘打，但沒有因為保送而堆壘包，後面的投手也有抑制住失分。

施子謙則說：「第六局球路有點偏高，可能受到體力的影響，沒有前幾局那麼漂亮。」在隊友火力掩護下，施子謙仍收下本季第二勝，似乎重現2018年的「愛子謙打線」，施子謙更感謝隊友的守備幫忙，「今年過程中也有不好的地方，但隊友給很大幫助。」

在還有力的前五局，施子謙賞給朱育賢兩次三振，施子謙表示：「朱哥不好對付，只能每球全力去丟，想辦法跟他周旋，策略上只想讓他打不好。」

獅隊主場三連戰第一場以4：14慘敗，昨天8：7逆轉勝，今天更是以大比數討回顏面，林岳平表示：「昨天贏得比較辛苦，今天球隊心情上就想乘勝追擊，林安可用全壘打打開局面，後面打線也有掌握失投球。」