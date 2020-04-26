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中職／確診數「負零」郭阜林雙響砲感謝醫護
統一獅隊郭阜林本季首轟、第二轟，都在今晚出爐，也幫助球隊以12：5大勝樂天桃猿隊，恰巧今天新冠肺炎在台灣的確診數為零，獅隊主場螢幕打上大大的「負零（音同阜林）我驕傲」，郭阜林表示：「感謝醫療人員在前線奮戰，才讓我們能夠在這裡比賽。」
中華職棒是目前世界上唯一開打的職棒賽事，郭阜林表示自己每天都會關心確診數，看到今天「負零」，很感謝醫護人員的努力，「台灣還可以打球，是滿幸福的一件事。」
郭阜林去年打擊陷入低潮，今晚五打數敲出三安，貢獻五分打點，打擊率站上3成67，也是獅隊少數站上三成打擊率的打者，郭阜林表示：「畢竟開季才幾場，還不敢說，但有把握的是，每一場都有確實擊球，把球打進場內，我是這樣要求自己。」
2018年單季敲出19轟，郭阜林認為去年心態有些好高騖遠，想要改善對內角球的攻擊，但又受傷需要調整，反而導致打擊狀況下滑，今年春訓開始強調確實擊球，不再去在意長打。
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