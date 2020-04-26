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中職／游霆崴對戰兄弟3連勝 洪一中欣賞他的膽識

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
悍將先發投手游霆獲單場最有價值球員。 擷圖自富邦悍將粉絲團
悍將先發投手游霆獲單場最有價值球員。 擷圖自富邦悍將粉絲團

富邦悍將隊22歲投手游霆崴今天在新莊球場登板，對中信兄弟隊之戰用84球完成六局任務，被揮出六支安打、失一分，本季初登板奪勝，悍將隊總教練洪一中說：「游霆崴投球內容不錯，需要改進之處是壞球多了一點。」

游霆崴被揮出六支安打都是一壘打，未被兄弟揮出長打，投出四次三振、一次保送，但投84球有34顆壞球，洪一中認為這是「唯一可講」之處。

但他認為，游霆崴很有膽識，敢和打者對決很不錯，本周會繼續安排先發任務。

游霆崴生涯對決兄弟四場（兩場先發），投出跨季三連勝、防禦率2.61；洪一中表示，本來就排定游霆崴今天對決兄弟，不是刻意安排，目前調度狀況就是單周三本土先發，他一直在名單內。

悍將隊今天5：4擊敗兄弟，中止三連敗，全隊七支安打比對方少五支；洪一中說，安打數不多，但有三支全壘打，長打表現不錯，得分效率也變好。

游霆崴 洪一中 中職

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