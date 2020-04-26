中職／游霆崴對兄弟3連勝 感覺靜到呼吸被聽見

富邦悍將隊22歲投手游霆崴本季初登板，對中信兄弟隊先發六局，被揮出六支安打、失一分，以優質內容奪下首勝，他說：「這是生涯第一次開季從一軍起步，首場先發想要有好的開始。」

游霆崴在新莊主場登板，用84球完成六局任務，被揮六安都是短程一壘打，幫助悍將隊5：4獲勝，終止三連敗。

「沒有特別壓力，告訴自己做好該做的事。」游霆崴說，兄弟是積極進攻的球隊，攻擊火力很凶，只要失投，被長打機率就偏高，投球策略、配球都做了調整。

游霆崴去年六月九日初登一軍，菜鳥球季出賽12場（七場先發），投出4勝2敗、防禦率4.47，生涯首戰對統一獅隊先發五局失一分奪勝，今年是連兩季首戰開紅盤，也對兄弟投出跨季三連勝。

中職新球季閉門打，游霆崴今天在沒有球迷的新莊球場投球，形容「靜到呼吸聲會被大家聽到」，他說：「差了球迷的加油聲，很安靜，感覺一點聲音都沒有。」