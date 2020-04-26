中職／獅宰猿二連勝 排名站上第二

昨天賞給龍頭樂天桃猿隊本季首敗後，統一獅隊打出氣勢，今晚兩軍再度交手，獅隊全場敲出17支安打，郭阜林火力最旺，單場雙響砲，五打數三安打，貢獻三打點，獅隊12：5擊敗桃猿隊拿下二連勝，加上中信兄弟輸球，以5勝6敗的戰績站上第二。

獅隊火力全開，前四局依序攻下一、二、三、四分，合計十分進帳，其中林安可、鄧志偉、郭阜林都各貢獻一轟，郭阜林在七局上再補一發，也將比數拉開到12：4。

獅隊先發打線全數敲安，鄧志偉也繳出單場三安，加上兩次觸身球，上壘率百分百，陳傑憲成功扮演開路先鋒，前五打席全數上壘，分別是兩次安打、三次保送，不過第六打席敲出飛球接殺而中斷。

獅子軍先發投手施子謙前四局壓制猿隊打線，直到五局上才丟掉一分，不過六局遇到亂流，一出局後被連敲兩安，教練團暫停過後未回穩，被林泓育敲出三分砲退場，總計5.1局失四分，另有三次三振，無保送，拿下本季第二勝，防禦率為4.76。

獅隊牛棚連兩場表現亮眼，施子謙退場後接替的四任投手，林航、劉軒荅、邱浩鈞、鄭鈞仁合計僅失一分，守住勝利。