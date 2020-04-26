中職／林智勝兩指骨折 丘昌榮：對球隊影響很大

中信兄弟隊今天在新莊球場4：5不敵富邦悍將隊，不但終止二連勝，「大師兄」林智勝還因衝本壘受傷，造成左手食指、中指骨折，兄弟總教練丘昌榮賽後臉色有些沉重，他說：「林智勝受傷對球隊影響很大。」

兄弟七局上靠林書逸、許基宏、林智勝（代打）連續安打攻下一分，悍將隊第二任投手范玉禹退場，林羿豪緊急登板，周思齊（代打）揮出二壘打攻下這半局第二分，雙方差距只剩一分。

周思齊揮出左外野飛球，悍將隊左外野手高國麟受到燈光影響，本來有機會接到的球落地，意外形成二壘打；林智勝從二壘直衝本壘，為了閃避悍將隊捕手戴培峰的觸殺，左手撞擊地面造成兩指骨折。

丘昌榮說：「林智勝在這半局結束後，本來要守一壘，還有打擊機會，很可惜。」

林智勝從二壘向前衝時，看到三壘指導教練林明憲的指示再拚本壘，丘昌榮表示，這是林明憲的瞬間判斷，不會怪他，林智勝為了閃躲戴培峰，意外壓到左手，還在醫院等檢查報告出來。

林智勝生涯17年累積284轟紀錄（本季一轟），中職史上排名第二，落後張泰山五轟。