中職／游霆崴6局失1分 悍將屠象中止3連敗

富邦悍將隊今天在新莊球場對中信兄弟隊進行三連戰最後一戰，22歲投手游霆崴本季初登板，投84球完成六局任務，被揮出6支安打、失一分，用優質內容奪下首勝，悍將隊終場5：4獲勝、中止三連敗。

悍將隊面對兄弟洋投德保拉，首局就發動攻勢，楊晉豪揮出二壘打，再靠蔣智賢安打攻下全隊第一分，范國宸追加兩分砲，拉大到三分領先。

兄弟三局上靠王威晨、張志豪安打扳回一分，四局下蔣智賢轟出陽春砲（本季第三轟），幫助悍將隊維持領先三分優勢。

兄弟七局上面對悍將隊中繼投手范玉禹，終於又有得分機會，林書逸、許基宏、林智勝連續安打攻下一分，

悍將隊換上第三任投手林羿豪，兄弟再靠周思齊二壘打攻下這半局第二分，雙方差距只剩一分。

悍將隊捕手戴培峰七局下轟出陽春砲（本季第三轟），比數變成5：3，兄弟四棒詹子賢八局上還以顏色，也從王尉永的手中轟出陽春砲，雙方仍是一分差；悍將隊「守護神」陳鴻文九局上登板為球隊保住勝利，本季第二場救援成功到手。

德保拉先發6.1局，被揮出六支安打，包括三支全壘打，失五分全是自責分，吞下開季三連敗。

悍將先發投手游霆崴主投六局失一分，拿下單場最有價值球員。記者侯永全／攝影