謝國城青少棒／不敵東縣 桃市中止4連霸

109年謝國城盃青少棒錦標賽今天進行最後兩戰，台東縣隊在冠軍戰以3：1擊敗桃園市，暌違21年再嘗封王滋味，也讓桃市終止四連霸。

東縣繼1999年再度奪冠，取得進軍世界少棒聯盟（LLB）亞太區中華隊代表權，全隊都想前進美國世界賽，就等新冠肺炎疫情是否好轉。

東縣在預賽就以6：1擊敗桃市，冠軍戰再度交手，東縣左投黃宇耀先發五局，只被揮出四支安打、失一分，黃錦豪後援兩局未失分，首次取得世界少棒聯盟亞太區代表權。

黃宇耀表示，接到冠軍戰先發通知後，和第一場先發投贏桃市的黃錦豪討論如何投球，很高興拿下冠軍，少棒當過國手，這是國中第一次，很期待出比賽。

東縣總教練黃貴裕說，小朋友表現很棒，有拿出專注度，都有拿出來，出現危機都能穩穩表現，這是封王最關鍵之處。

高雄市在季軍戰以5：2擊敗新北市，陳善宇用94完投七局，被揮出六支安打、失兩分奪下勝投。

個人獎名單如下：

打擊獎：蔡承融（高市，打擊率6成67）

打點獎：許庭綸（桃市，8分）

全壘打獎：鄭喬陽（台南市，1支）

投手獎：張峻瑋（東縣，防禦率0）

最有價值球員獎：黃宇耀（東縣）