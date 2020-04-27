中職／索沙故意觸身球竟未受罰 莫忘法律野球

日前富邦悍將洋投索沙對樂天桃猿打者郭嚴文丟觸身球，成為今年全世界職棒雙方板凳清空衝突首例，令人意外的是，事情過兩天後索沙竟然承認自己是故意丟觸身球，更令人驚訝的是，聯盟和球團竟然都沒有對索沙祭出懲處罰則，此例一開，影響深遠。

中職故意觸身球最著名案例，莫過於2006年「法律野球事件」，該季9月16日台南球場統一獅對兄弟象，統一取得大比分領先吳佳榮還盜二壘，明顯踩到職棒潛規則那條線，隨後兄弟投手蕭任汶對陽森丟觸身球，接著輪到統一投手林岳平「修理」馮勝賢。

該役8局上林岳平先對馮勝賢丟頭部近身球，馮勝賢嚇一大跳，林岳平準備投第二球，馮勝賢顯然「有備而來」，直接用臀部「迎接」148公里速球，被砸到那一刻，馮勝賢氣到將球棒甩得老遠，兩隊球員全衝出來，幸未釀成更大衝突，林岳平也未被驅逐出場。

這場比賽結束，林岳平受訪時竟然自爆，是教練團指示他故意丟觸身球，輿論譁然，一週後馮勝賢在律師陪同下召開記者會，要求中職聯盟依據規章解除統一日籍總教練大橋穰和投手教練酒井光次郎職務，否則不排除提出告訴，這就是「法律野球」的由來。

後來，大橋穰在統一領隊林增祥陪同下召開記者會，公開向馮勝賢道歉，馮勝賢表示不提起告訴，事件才算落幕。如今，馮勝賢擔任中職聯盟秘書長邁入第4個年頭，林岳平剛接任統一代總教練，仍在球界活躍。

中職秘書長馮勝賢在球員時代曾因為遭到統一獅的故意觸身球而打算提起告訴，最後因為獅隊道歉才沒有走上法律解決一途。 聯合報系資料照片

令人好奇的是，當年馮勝賢對於故意觸身球深惡痛絕，一度訴諸法律，甚至要讓對方總教練和投手教練下台一鞠躬以示負責；馮勝賢現為聯盟高層，角色互換，對於索沙故意觸身球的惡意行為，不知有何看法？是否該有進一步積極作為？

2018年季初，富邦悍將和中信兄弟互丟觸身球、近身球，兩隊板凳數度清空，其中陳琥丟林益全膝蓋觸身球，倪福德丟陳子豪頭部近身球，鄭錡鴻差點丟到蔣智賢膝蓋，後來雙方衝突，蔣智賢還推了史耐德一把，話題滿點。

當時中職會長吳志揚是這樣說的：「針對故意觸身球罰則，目前僅罰投手1萬元，但未來擬加重處罰，可能會強制離場，甚至加重罰金。」

在2018年悍將和兄弟的連環故意觸身球事件中，倪福德(右)對陳子豪投出近身球遭驅逐出場，聯盟也對他開出罰單。 聯合報系資料照片

兩年時間過去了，不知聯盟有無針對故意觸身球加重罰則，索沙坦承犯行，不知該罰多少罰金、禁賽幾場，或是這事件就不了了之，隨風而逝。

假設這次索沙沒受到懲罰，此例一開，往後只要有投手故意丟觸身球，比賽當下和賽後都不予承認，就像富邦總教練洪一中說索沙絕無可能故意投觸身球，等到事發過後幾天，投手再跳出來說：「對啊，我是故意的。」然後，就沒有然後了。

今天如果索沙沒說自己是故意的，郭嚴文觸身球爭議或許還有模糊地帶，但既然索沙男子漢敢做敢當，都承認觸身球是故意丟的，那麼，聯盟就應該予以懲處，甚至富邦球團內部也要開罰，畢竟索沙負面行為給基層打球的小朋友帶來不良示範，他應該接受一定程度處罰才是。