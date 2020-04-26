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謝國城青少棒／黃守耀好投克桃園 台東暌違21年捧冠

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
謝國城盃全國青少棒錦標賽，台東縣慶祝奪冠。圖／中華棒球協會提供
謝國城盃全國青少棒錦標賽，台東縣慶祝奪冠。圖／中華棒球協會提供

謝國城盃青少棒錦標賽今天舉行決賽，台東縣以3：1擊敗桃園市，暌違21年再度拿下冠軍，也拿下世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒賽代表權，季軍戰則是高雄市以5：2擊敗新北市。

桃園市在謝國城盃拿下四連霸，不過預賽兩隊交手時，就由台東以6：1獲勝，冠軍賽再度碰頭，台東派出左投黃守耀先發，五局僅被擊出四支安打，丟掉一分，加上黃錦豪後援兩局力保不失，幫助台東再次擊敗桃園。

黃守耀表示，知道要在冠軍戰先發，曾跟第一場先發的黃錦豪討論怎麼面對桃園，很高興拿下冠軍，少棒雖然當過國手，但國中還是第一次，很期待能出國去比賽；總教練黃貴裕則說，小朋友表現很棒，專注度都有拿出來，危機出現時全隊都能穩穩地表現，這是最關鍵的地方。

台東縣上次拿下謝國城盃青少棒冠軍已是1999年，但卻是第一次取得LLB亞太區次青少棒賽代表權，因當年謝國城盃是小馬聯盟亞太區青少棒代表權的選拔賽。

季軍戰高雄市對上新北市，在第二局就敲出四支安打，加上對手兩次失誤，攻下四分，新北市僅在五局下靠著兩支安打加失誤攻下兩分，無力反撲，陳善宇用94球完投，失2分，送出5K的好表現，幫助高雄市收下季軍獎盃。

謝國城盃全國青少棒錦標賽，黃宇耀先發5局僅失一分取勝。圖／中華棒球協會提供
謝國城盃全國青少棒錦標賽，黃宇耀先發5局僅失一分取勝。圖／中華棒球協會提供
台東縣奪下謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍獎盃。圖／中華棒球協會提供
台東縣奪下謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍獎盃。圖／中華棒球協會提供

謝國城盃青少棒 青少棒錦標賽

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