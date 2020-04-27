快訊

南韓總統顧問稱金正恩好端端活著 平壤卻現恐慌搶購

金正恩專用列車現蹤 美韓專家：他還活著

中職／最強日職轉台左投 米蘭達更勝正田樹

聯合新聞網 / Hiyan
中華職棒開季各隊火力都非常兇猛，但中信兄弟先發左投米蘭達跟樂天桃猿左投王溢正卻能強力壓制對手打擊，右打者對米蘭達的打擊率僅0.108。 聯合報系資料照片
中華職棒開季各隊火力都非常兇猛，但中信兄弟先發左投米蘭達跟樂天桃猿左投王溢正卻能強力壓制對手打擊，右打者對米蘭達的打擊率僅0.108。 聯合報系資料照片

中信兄弟新外籍左投米蘭達(Ariel Miranda) 至今出賽3場投出2連勝，18局只失掉3分、防禦率1.50，23次奪三振居聯盟第一，是開季至今中職表現最佳的洋投。美國披露他的年薪60萬美金，外加激勵獎金，身手果然不凡。

米蘭達去年還在日本職棒軟銀鷹隊效力，球速高達150公里，有7勝5敗、防禦率4.19的成績。米蘭達之外，中華職棒史上還有哪些帶著NPB經驗轉戰來台的外籍左投呢？

小川宗直（西武獅等→味全龍）

大家還記得小川宗直嗎？他不僅是中華職棒第一名日籍左投，也是史上日籍球員第一人。小川效力過西武、中日、近鐵等隊，不過日職通算成績只有0勝1敗、防禦率4.30，毫不起眼。小川宗直1992年加盟味全龍隊，同年還有旅日回台的「亞洲巨砲」呂明賜，但小川在中職只出賽6場就因為表現不佳遭到解約，留下0勝1敗0救援成功、防禦率5.79的成績。

小川宗直是中職史上首名日籍球員，在1992年加入味全龍隊。 聯合報系資料照片
小川宗直是中職史上首名日籍球員，在1992年加入味全龍隊。 聯合報系資料照片

菊地原毅（廣島鯉魚→時報鷹）

菊地原毅的例子相當特別，他是1992年廣島東洋鯉魚隊選秀第二指名的選手，1995年因為廣島與時報鷹合作的關係跟川島堅、千代丸亮彦等幾名隊友一起被派到時報鷹隊出賽。

菊地原毅在加盟時報鷹之前未曾在一軍出賽，在時報鷹時期也發揮不了戰力，只出賽5場，戰績0勝2敗、防禦率5.46，比起小川宗直好不到哪裡。不過回到日本職棒之後，菊地原毅累積投出107次中繼成功，2005年更出賽71場比賽，以33中繼獲得洋聯最優秀中繼投手，並入選明星賽。

神盾（Chris Seddon；讀賣巨人→Lamigo桃猿）

神盾跟米蘭達較為類似，加盟中職前一年還是在日職球隊擔任先發的強投，2014年他在央聯的巨人隊先發10場，戰績4勝5敗、防禦率4.67，還在初登板就單場投出15次奪三振，創日職新紀錄。神盾當時推測年薪8,000萬日圓，米蘭達的推測年薪則是4,000萬日圓，NPB年薪高出一倍。

2015年他在Lamigo桃猿隊先發10場，戰績4勝1敗、防禦率3.56，季中轉戰韓職KBO。2017年神盾再度重返中職，加入新成軍的富邦悍將，不過表現已經大幅走下坡，只有2勝卻吞下9敗、防禦率也飆到5.92，季中就遭到解約。

神盾在大聯盟時從馬林魚、水手到印地安人，成績持續進步，但接下來在中日韓職棒跑來跑去，結果表現越來越差，最後終於全部都混不下去。 聯合報系資料照片
神盾在大聯盟時從馬林魚、水手到印地安人，成績持續進步，但接下來在中日韓職棒跑來跑去，結果表現越來越差，最後終於全部都混不下去。 聯合報系資料照片

正田樹（日本火腿等→興農牛）

前興農日籍左投正田樹加盟中職前一年雖然也在日職打球，不過1999年日本職棒選秀會日本火腿鬥士隊第一指名入團，2002年以9勝獲得洋聯新人王短暫風光之後就陷入沉寂。包括2007年被交易到阪神，到2009年加入中職之前連續3年都沒有在一軍登板。

2009年球季正田樹加盟興農牛隊，同時間加入的還有高津臣吾。正田樹開季首戰先發，對上La New熊隊，僅投0.1局失7分被KO退場，不過最終以14勝6敗、防禦率4.44、115次奪三振，拿下勝投、奪三振王雙冠王。2014年他曾短暫回鍋中職，改加入Lamigo桃猿隊。

正田樹是被日本職棒阪神虎隊釋出的球員，但轉戰興農牛後兩季共拿下25勝11敗的優異成績，在過去是非常受到牛迷歡迎的投手。 聯合報系資料照片
正田樹是被日本職棒阪神虎隊釋出的球員，但轉戰興農牛後兩季共拿下25勝11敗的優異成績，在過去是非常受到牛迷歡迎的投手。 聯合報系資料照片

銳斯（Gary Rath；讀賣巨人等→La New熊）

銳斯加盟La New熊隊之前在日職打過巨人（2003年）、樂天（2005年），中央、太平洋兩聯盟都待過，也打過韓國職棒KBO。

2007年他在La New熊隊投出12勝5敗、防禦率3.52，一度暫居聯盟勝投王，但由於膝傷嚴重而提前離隊。熊隊還曾致贈一件象徵「最佳第10人」的10號球衣送給這名優質左投。

奔薩（Adrian Burnside；讀賣巨人→Lamigo桃猿）

澳洲籍的奔薩2008年在讀賣巨人隊先發15場，戰績5勝3敗、防禦率3.48，不過2009年因為不敵強大的外籍兵團對手，整季沒有在一軍出賽的機會，季後遭到解約。

2011年奔薩加入Lamigo桃猿，剛好是移轉到桃園後的第一年，首戰對兄弟象先發7局無失分，拿下在中華職棒的第一場勝投。戰績6勝3敗、防禦率3.74，但在6月初就遭到解約。

賈斯汀（Justin Thomas；日本火腿→統一獅）

美國籍的賈斯汀在大聯盟出賽過31場，都是擔任後援。2013年在日本火腿隊先發3場，只留下0勝2敗、防禦率8.71的淒慘成績。

2014年他加入韓職起亞虎隊表現也不佳，2015年到統一獅隊先發22場，戰績5勝8敗、防禦率3.83。整體來說在亞洲棒球圈打滾的表現並不出色。

米蘭達 中信兄弟

相關新聞

中職／索沙故意觸身球竟未受罰 莫忘法律野球

日前富邦悍將洋投索沙對樂天桃猿打者郭嚴文丟觸身球，成為今年全世界職棒雙方板凳清空衝突首例，令人意外的是，事情過兩天後索沙竟然承認自己是故意丟觸身球，更令人驚訝的是，聯盟和球團竟然都沒有對索沙祭出懲處罰

中職／最強日職轉台左投 米蘭達更勝正田樹

中信兄弟新外籍左投米蘭達(Ariel Miranda) 至今出賽3場投出2連勝，18局只失掉3分、防禦率1.50，23次奪三振居聯盟第一，是開季至今中職表現最佳的洋投。美國披露他的年薪60萬美金，外加

中職／太拚！林智勝撲本壘斷兩指

富邦悍將隊「二年級生」游霆崴本季初登板，頂住球隊三連敗壓力，對中信兄弟隊先發六局只失一分，用優質內容奪下首勝，幫助悍將隊...

中職／變陣有用 獅不「誤」事2連勝

統一獅隊變陣成功，陳傑憲改任指定打擊引發化學效應，團隊連兩場無失誤，昨晚打線也大爆發，以十二比五擊敗樂天桃猿隊，取得二連...

中職／朱育賢討面子 林航防禦率仍完美

統一獅隊投手林航本季首次對決最火燙的打者朱育賢，成功拿下三振，昨晚再度相遇，換朱育賢實現「預言」敲出安打，兩人對決各擅勝...

中職／確診數「負零」郭阜林雙響砲感謝醫護

統一獅隊郭阜林本季首轟、第二轟，都在今晚出爐，也幫助球隊以12：5大勝樂天桃猿隊，恰巧今天新冠肺炎在台灣的確診數為零，獅...

中職／桃市府招標 樂天桃猿棒賽下月起英語轉播

疫情擴散下，中華職棒唯一閉門開戰，引起國外職棒及媒體關注，桃園市長鄭文燦昨天表示，中職為世界唯一開打職棒，樂天桃猿球團與Eleven Sports頻道已協調試辦英語轉播，市府決採取限制性招標，由Eleven Sports英語製播，原則自5月1日開始在Twitter轉播，採取場場轉播方式。

中職／賞朱育賢2K 施子謙：想辦法周旋

在先發投手施子謙的好投幫助下，統一獅隊今晚以12：5擊敗樂天桃猿隊，本季首次回到台南主場的三連戰，拿下兩勝一敗，排名上升...

中職／游霆崴對戰兄弟3連勝 洪一中欣賞他的膽識

富邦悍將隊22歲投手游霆崴今天在新莊球場登板，對中信兄弟隊之戰用84球完成六局任務，被揮出六支安打、失一分，本季初登板奪...

中職／游霆崴對兄弟3連勝 感覺靜到呼吸被聽見

富邦悍將隊22歲投手游霆崴本季初登板，對中信兄弟隊先發六局，被揮出六支安打、失一分，以優質內容奪下首勝，他說：「這是生涯...

中職／獅宰猿二連勝 排名站上第二

昨天賞給龍頭樂天桃猿隊本季首敗後，統一獅隊打出氣勢，今晚兩軍再度交手，獅隊全場敲出17支安打，郭阜林火力最旺，單場雙響砲...

中職／林智勝兩指骨折 丘昌榮：對球隊影響很大

中信兄弟隊今天在新莊球場4：5不敵富邦悍將隊，不但終止二連勝，「大師兄」林智勝還因衝本壘受傷，造成左手食指、中指骨折，兄...

熱門新聞

中職／朱育賢8戰8轟 日媒：要來日職嗎？

中職／統一洋投向加媒讚台灣防疫 慶幸還能打球養家

NBA／庫柯奇為克勞斯辯護 難忘皮朋對自己兄弟相稱

中職／林智勝衝本壘出意外 左手食指、中指骨折

NBA／得不到超越詹皇認可 格林控杜蘭特就此態度生變

中職／林智勝兩指骨折 丘昌榮：對球隊影響很大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。