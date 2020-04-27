中職／最強日職轉台左投 米蘭達更勝正田樹

中信兄弟新外籍左投米蘭達(Ariel Miranda) 至今出賽3場投出2連勝，18局只失掉3分、防禦率1.50，23次奪三振居聯盟第一，是開季至今中職表現最佳的洋投。美國披露他的年薪60萬美金，外加激勵獎金，身手果然不凡。

米蘭達去年還在日本職棒軟銀鷹隊效力，球速高達150公里，有7勝5敗、防禦率4.19的成績。米蘭達之外，中華職棒史上還有哪些帶著NPB經驗轉戰來台的外籍左投呢？

小川宗直（西武獅等→味全龍）

大家還記得小川宗直嗎？他不僅是中華職棒第一名日籍左投，也是史上日籍球員第一人。小川效力過西武、中日、近鐵等隊，不過日職通算成績只有0勝1敗、防禦率4.30，毫不起眼。小川宗直1992年加盟味全龍隊，同年還有旅日回台的「亞洲巨砲」呂明賜，但小川在中職只出賽6場就因為表現不佳遭到解約，留下0勝1敗0救援成功、防禦率5.79的成績。

小川宗直是中職史上首名日籍球員，在1992年加入味全龍隊。 聯合報系資料照片

菊地原毅（廣島鯉魚→時報鷹）

菊地原毅的例子相當特別，他是1992年廣島東洋鯉魚隊選秀第二指名的選手，1995年因為廣島與時報鷹合作的關係跟川島堅、千代丸亮彦等幾名隊友一起被派到時報鷹隊出賽。

菊地原毅在加盟時報鷹之前未曾在一軍出賽，在時報鷹時期也發揮不了戰力，只出賽5場，戰績0勝2敗、防禦率5.46，比起小川宗直好不到哪裡。不過回到日本職棒之後，菊地原毅累積投出107次中繼成功，2005年更出賽71場比賽，以33中繼獲得洋聯最優秀中繼投手，並入選明星賽。

神盾（Chris Seddon；讀賣巨人→Lamigo桃猿）

神盾跟米蘭達較為類似，加盟中職前一年還是在日職球隊擔任先發的強投，2014年他在央聯的巨人隊先發10場，戰績4勝5敗、防禦率4.67，還在初登板就單場投出15次奪三振，創日職新紀錄。神盾當時推測年薪8,000萬日圓，米蘭達的推測年薪則是4,000萬日圓，NPB年薪高出一倍。

2015年他在Lamigo桃猿隊先發10場，戰績4勝1敗、防禦率3.56，季中轉戰韓職KBO。2017年神盾再度重返中職，加入新成軍的富邦悍將，不過表現已經大幅走下坡，只有2勝卻吞下9敗、防禦率也飆到5.92，季中就遭到解約。

神盾在大聯盟時從馬林魚、水手到印地安人，成績持續進步，但接下來在中日韓職棒跑來跑去，結果表現越來越差，最後終於全部都混不下去。 聯合報系資料照片

正田樹（日本火腿等→興農牛）

前興農日籍左投正田樹加盟中職前一年雖然也在日職打球，不過1999年日本職棒選秀會日本火腿鬥士隊第一指名入團，2002年以9勝獲得洋聯新人王短暫風光之後就陷入沉寂。包括2007年被交易到阪神，到2009年加入中職之前連續3年都沒有在一軍登板。

2009年球季正田樹加盟興農牛隊，同時間加入的還有高津臣吾。正田樹開季首戰先發，對上La New熊隊，僅投0.1局失7分被KO退場，不過最終以14勝6敗、防禦率4.44、115次奪三振，拿下勝投、奪三振王雙冠王。2014年他曾短暫回鍋中職，改加入Lamigo桃猿隊。

正田樹是被日本職棒阪神虎隊釋出的球員，但轉戰興農牛後兩季共拿下25勝11敗的優異成績，在過去是非常受到牛迷歡迎的投手。 聯合報系資料照片

銳斯（Gary Rath；讀賣巨人等→La New熊）

銳斯加盟La New熊隊之前在日職打過巨人（2003年）、樂天（2005年），中央、太平洋兩聯盟都待過，也打過韓國職棒KBO。

2007年他在La New熊隊投出12勝5敗、防禦率3.52，一度暫居聯盟勝投王，但由於膝傷嚴重而提前離隊。熊隊還曾致贈一件象徵「最佳第10人」的10號球衣送給這名優質左投。

奔薩（Adrian Burnside；讀賣巨人→Lamigo桃猿）

澳洲籍的奔薩2008年在讀賣巨人隊先發15場，戰績5勝3敗、防禦率3.48，不過2009年因為不敵強大的外籍兵團對手，整季沒有在一軍出賽的機會，季後遭到解約。

2011年奔薩加入Lamigo桃猿，剛好是移轉到桃園後的第一年，首戰對兄弟象先發7局無失分，拿下在中華職棒的第一場勝投。戰績6勝3敗、防禦率3.74，但在6月初就遭到解約。

賈斯汀（Justin Thomas；日本火腿→統一獅）

美國籍的賈斯汀在大聯盟出賽過31場，都是擔任後援。2013年在日本火腿隊先發3場，只留下0勝2敗、防禦率8.71的淒慘成績。

2014年他加入韓職起亞虎隊表現也不佳，2015年到統一獅隊先發22場，戰績5勝8敗、防禦率3.83。整體來說在亞洲棒球圈打滾的表現並不出色。