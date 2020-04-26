中職／跳舞被拍到 潘威倫自評：律動不好

統一獅隊最資深的「嘟嘟」潘威倫，昨晚在休息室跟著隊友一起熱舞，剛好被攝影機拍到，成為球迷討論話題，但這難得一見的畫面不容易重現，個性低調潘威倫只是剛好躲不掉，所以加入慶祝行列，還自評：「沒什麼律動感。」

獅隊今年在體能教練凃壯勳的建議下，只要有人開轟，休息區的球員就會用歌舞迎接回來的打者，昨天蘇智傑在六局開轟，回到休息室一起跳韓團Super Junior的「Sorry Sorry」，潘威倫也加入跳舞，林安可就說：「還是第一次看到。」

潘威倫解釋，因為剛好蘇智傑回來後就站在自己前方，一時之間不知如何反應，所以就跟著一起動作，雖然看起來動作熟練，但潘威倫說：「沒什麼律動啦。」

今年前兩場先發，潘威倫僅投6.2局就丟掉14分，下周先發輪值順序將往後調整，經歷了生涯最糟開季，潘威倫說：「當然很不滿意，先發投手該盡的責任，場面控制、拉長局數，都沒做到。」

趁這段調整期，潘威倫說：「會針對這兩場的問題再做修正，重點還是球的位置，現在打者掌控失投球的能力很好，要投得更準確。」