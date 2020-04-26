中職／羅力最快本周復出 洪一中對倪福德還不急

中職新球季開打16天，富邦悍將隊洋投羅力還在調整狀況，教練團評估他的狀況，最快本周可望回到一軍出賽。

羅力連續六季投出二位數勝投，目前84勝紀錄在中職史上排名第五、現役第二（潘威倫143勝最多），悍將想要提升戰績，少不了這位有經驗的老將。

羅力因為鎖骨附近不適，開季先被放在二軍，悍將隊投手教練吳俊良表示，羅力本周有機會從一軍或二軍比賽出發，教練團後天將會做出決定。

悍將隊另一名洋投伍鐸開季前兩戰表現不振，合計七局被揮出14支安打，包括三支全壘打，失11分都是自責分，戰績一敗、防禦率14.14，目前跨季九連敗。

吳俊良表示，伍鐸在牛棚練投狀況不錯，教練團會幫他找方法，也給他不一樣的建議。

另外，悍將隊37歲老將倪福德也待命歸隊，總教練洪一中表示，他的調整狀況已到八、九分，還不到十分，球隊雖然需要投手，還不急著調上一軍。

吳俊良認為，牛棚需要一名有經驗的投手，倪福德再投一、兩場比賽適應強度，很快就可回來。