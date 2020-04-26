中職／聽餅總的話保持「怪投」 林航不再迷航

過去因投球動作不固定，統一獅隊投手林航一度「迷航」，在「餅總」林岳平的建議下，不再想著找回原有的出手點，開始認為低一點也不錯，今年也在一軍投出好成績。

林航昨天在一、二壘有人的狀況登板，結果用三振解決掉目前聯盟手感最好的朱育賢，林航說：「上去的時候有危機，知道他很難對付，想用優勢跟他對決，心想『不能輸』。」

林航過去非一軍常客，本季在一軍出賽5場、4.1局，超越前三年總和，而且防禦率還是零，跟過去最大不同，林航認為是投球動作固定了，「之前投球動作不穩定，也影響自己的信心，後來就重複做相同動作，就算狀態不好也一樣，現在固定下來。」

林航指的是出手點，過去成績不佳，原本認為原因在出手點下降，想找回原本的高壓上肩出手位置，反而無法固定動作，去年接受當時二軍投手教練林岳平的建議，乾脆保持現在稍低一點但還不到側肩的出手點，結果投出一片天。

林岳平稱讚林航是球隊目前所需的左投戰力，而其他三隊主力打者中也不乏左打，如朱育賢、林益全、蔣智賢、王威晨，勢必是林航未來課題，而目前的出手點也成為優勢，他表示：「我的動作很怪，可以讓對手打不好，就多針對這點下功夫。」