中職／悍將排名墊底 洪一中：索沙狀況沒有很不好

富邦悍將隊開季前九戰3勝6敗，今天在新莊球場對中信兄弟隊進行三連戰最後一戰，希望打出氣勢、終止三連敗，悍將隊總教練洪一中表示，有時打擊不好、有時投手不好，只要搭配不理想，球隊狀況就不好。

悍將隊洋投索沙昨天先發六局失四分，中斷跨季連三戰優質先發；洪一中認為，索沙從第一場比賽至今，整體表現沒有太大問題，昨天投六局失四分也還好，但和去年球季相較，不知如何評比。

索沙本季出賽三場，合計20局被揮出19支安打、未被全壘打，投出12次三振，失八分有七分自責，目前戰績一勝一敗，防禦率3.15在全聯盟投手排名第三。

悍將隊投手教練吳俊良表示，不擔心牛棚問題，主要仍是先發投手，如果失分太多、投球局數不夠，後面投手壓力就很大。

悍將隊目前團隊防禦率6.19在中職四隊排名第三，只贏統一獅隊的6.70；洪一中認為，索沙的狀況「沒有很不好」，吳俊良也說，先發投手除非大量失分，若投五局失三、四分，教練團都可接受。