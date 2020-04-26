中職／被林航三振很興奮 朱育賢下次要討回來

樂天桃猿隊強打朱育賢霸占打擊排行榜，昨天對統一獅隊開轟後，一度沒好球可打，面對林航雖然被三振，但朱育賢當下卻笑了一下，因為看到投手願意對決，讓他感到亢奮，也期待下次對決再討回來。

昨晚猿獅之戰，朱育賢首局就開轟，締造中職最速八轟紀錄，但接下來兩個打席都被四壞球保送，朱育賢表示，去年曾因追打壞球，導致節奏被破壞，今年有特別注意，「不要去揮不能掌握的球。」

不過六局上在兩出局、一二壘有人面對林航，朱育賢卻追打一顆高球而遭三振，他坦言當時的心態有點太興奮，「因為投手想要對決，這次沒有成功，但下次會想辦法擊出安打。」而朱育賢也在下個打席調整回來，九局上再敲出一支安打。

看到對朱育賢「高規格」待遇，猿隊總教練曾豪駒也有對策，安排前後棒次保護，讓對手無法輕易保送，今天朱育賢就被排到第五棒，前有林泓育、後有郭嚴文，這也是朱育賢本季最高棒次，過去出賽八場，多以七棒為主，偶而擔任六棒。