中職／陳禹勳6場挨3轟都是指叉 曾豪駒點出原因

樂天桃猿隊終結者陳禹勳今年開季不到一個月，已經被敲三轟，超越去年整季挨轟數，而且遭狙擊的都是指叉球，總教練曾豪駒點出挨轟原因：球路太平、位置偏高，都是未來需調整的重點。

陳禹勳去年防禦率4.46雖然偏高，不過出賽43場、42.1局只被敲出兩轟，然而昨晚對統一獅隊被唐肇廷敲出本季第三轟，6場、4局就突破去年整季總和，挨轟率明顯偏高，防禦率也來到9.00。

唐肇廷昨晚賽後受訪表示，當時鎖定陳禹勳的指叉球，而且有些失投，曾豪駒今天賽前受訪時進一步表示：「其實被敲的三發全壘打都是指叉球，配球上的想法要再溝通一下。」

指叉球是陳禹勳的拿手武器，但今年失投的狀況較多，曾豪駒認為，那三發全壘打的球路落點都有點偏高，犀利度跟角度都沒有過往好，「角度平的話，打者會比較好判斷。」