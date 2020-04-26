中職／胡金龍被陳金鋒誇獎 重返先發開心「被神稱讚」

富邦悍將隊老將胡金龍連續四場比賽未先發，今天對中信兄弟隊之戰擔任先發一棒指定打者，他表示，手肘有些不舒服，之前無法丟球，打擊沒太大問題。

悍將隊開季前五戰，胡金龍22個打數揮出8支安打，打擊率3成64，攻下5分打點，接下來四場比賽都是代打任務，合計三個打數沒有安打，今天重回先發名單，對決兄弟左投德保拉。

悍將隊總教練洪一中表示，胡金龍如果能守能打，先發名單就很好安排，考量他太多場沒先發，兄弟又派出左投，因此今天讓他回到先發。

悍將隊最近吞下三連敗，目前戰績3勝6敗在中職四隊墊底，胡金龍說：「隊友太在意輸贏，給自己壓力太大、怕犯錯。」

他認為隊上有些球員打擊綁手綁腳、沒放開打，大家扮演好自己的角色，把基本動作做好，接下來比賽一定會有好表現。

悍將隊對兄弟三連戰提供雙語服務，球團顧問陳金鋒在首戰當來賓秀英文，還誇胡金龍是全隊最好的打者，胡金龍聽到此事嚇了一跳，笑說：「被神稱讚，很感謝他，大家都不錯。」