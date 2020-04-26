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中職／關門比賽買氣熱 獅隊商品兩天進帳15萬

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
統一獅隊「萊恩酷商品部」重新改裝，未來將常態開門營運。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「萊恩酷商品部」重新改裝，未來將常態開門營運。圖／統一獅隊提供

中華職棒閉門開打，球迷無法進場，統一獅隊商品買氣依舊熱滾滾，根據獅隊球團表示，上周商品部試營運三天，進帳20萬元，這兩天回到台南主場，也有15萬元的收入，林岳平執教首勝的紀念煎餅預購數量也超過一千包。

獅隊今年球季為了落實屬地經營，特別重新改裝商品部，由於獨立在台南球場外，球迷仍可到場選購，周邊產品包括球衣、Ｔ恤、帽子、簽名球、毛巾等，也提供試穿、球衣電繡、會員申辦等服務，獅隊4月17日到19日雖然在台中作客，但商品部同步開賣，三天合計約進帳20萬元。

今年少了球迷進場，獅隊在台南主場開幕兩天，周六進帳10萬元雖與過去有落差，但周五業績5萬元，則相差不多；在沒有疫情的時期，獅隊假日一天商品銷售額約2、30萬元，平日則在4、5萬元左右。

獅隊商品部原本只有有賽事時才會開門，今年將保持常態營運，時間預計為下午3點到8點，扣掉盤點等因素，原則上周二到周日都會開門，多少增添一些收入。

統一獅今年球季首戰就以4：1擊敗中信兄弟，代總教練林岳平拿下首勝，獅隊趁勢推出的「餅總首勝紀錄煎餅」，與當地知名店家連得堂合作，目前在網路商城開放預購，已累積到1100包的數量。

統一獅隊「萊恩酷商品部」重新改裝，未來將常態開門營運。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「萊恩酷商品部」重新改裝，未來將常態開門營運。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「萊恩酷商品部」重新改裝，未來將常態開門營運。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「萊恩酷商品部」重新改裝，未來將常態開門營運。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「萊恩酷商品部」重新改裝，未來將常態開門營運。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「萊恩酷商品部」重新改裝，未來將常態開門營運。圖／統一獅隊提供

林岳平 統一獅 中信兄弟

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