中職／吐口水禁令難落實 洋投：這已成習慣

被加拿大網路媒體「The Star」形容是「最安全的棒球天堂」，球員在中職賽場上還是有禁令，過往常見的吐口水就被勸導盡量避免，不只本土球員難以適應，洋投們也反應有時會一時忘記，因為這動作已經成為習慣。

全球籠罩在新冠肺炎疫情下，中職成為世界上首個開打的職棒賽事，並在賽場上維持著過往文化，包含碰拳、握手、擊掌等助興動作，官方雖然示意不鼓勵，但未有硬性規定。

統一獅隊洋投費爾本表示，「他們甚至不希望我們在場上吐口水，但身為一名棒球選手，這已經成了自然反射動作，有時根本不經大腦就做了，他們雖然不想我們這麼做，但最後態度也放軟了，因為知道這就是棒球的一部分。」

部分球員是因爲咀嚼菸草，所以在場上做出吐口水的動作，另一個原因是為了清除飛入口中的塵土，現在除了中職之外，即將開打的韓職也規定禁止球員在場上吐口水。

樂天桃猿洋投卡本特接受大聯盟廣播節目訪問時，同樣提及禁止吐口水的難度，「這幾乎不可能，特別是身為一名投手，吐口水幾乎是我的習慣了，我努力遵守了，但好幾次都在比賽中忘記這規定。」