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謝國城盃／冠亞軍戰 台東卑中青少棒力求封王
靠先發投手張峻瑋6.1局好投，以及打線在前半段賽程積極搶分，代表台東縣的卑南國中青少棒隊昨天以2：0力克新北市代表隊，晉級今年謝國城盃全國青少棒錦標賽冠亞軍戰。今天下午1點，台東隊將力拚封王，緯來體育台現場轉播，縣府歡迎台東民眾「隔空」為台東小將們加油。
卑南國中青少棒隊總教練黃貴裕表示，今天冠亞軍爭奪戰，守備是比賽重點。球員預賽首戰就擊敗勁敵桃園市（新明）隊，明顯感受台東小將們更有自信，台東縣代表隊投打實力平均，冠軍戰重點在守備，守備穩定發揮，有機會奪冠。
縣政府教育處表示，今年謝國城盃青少棒賽事冠軍球隊，將代表我國參加2020年世界少棒聯盟（LLB）亞太區青少棒錦標賽。
今年賽事全國共17縣市報名參加，台東縣首戰以6：1大勝強敵桃園市，第2戰以6：5險勝台南市，第3戰以14：6取得A組勝部冠軍；昨天四強賽台東縣隊先發投手張峻瑋6.1局好投，加上打線在賽事前半段搶分，終以2：0擊敗力克新北市、晉級冠亞軍戰。
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