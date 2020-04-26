MLB／油土伯副業有成 達比修捐出百萬收益

小熊隊日本投手達比修有經營YouTube頻道有成，累積近50萬訂閱數，光在去年11月就帶來470萬日圓（約台幣131萬元）的收益，他將副業所得拿來做公益，一半捐給日本癌症研究中心，一半贈與單親媽媽家庭。

在小熊重新卡穩先發輪值要角後，達比修有也漸漸活躍於社群媒體，去年開辦個人YouTube頻道，分享棒球知識和日本文化，獲得48萬7000名網友追蹤，也帶來額外收入。

為了回饋社會，達比修有將去年11月透過YouTube賺進的470萬日圓全數捐出，其中一半捐給日本國家癌症研究中心，以追憶2018年罹癌病逝的舅子，另一半則捐給幫助單親媽媽家庭的慈善單位。

達比修有在推特表示，「我有能力捐出11月所得，我很開心這個和大家合力而成的結果，即便你只收看一秒鐘。」

另外達比修有也表示，自己也在等待頻道訂閱數持續成長，希望能捐款給真正需要幫助的單位，接下來也計畫為新冠肺炎疫情盡一份心力。