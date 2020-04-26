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中職／朱育賢8戰8轟 日媒：要來日職嗎？

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
樂天桃猿隊朱育賢。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊朱育賢。圖／樂天桃猿隊提供

上賽季榮登全壘打王的樂天桃猿重砲朱育賢，開季持續手感火燙，昨晚對統一獅再度敲出全壘打，八場比賽迅速累積八轟，打破中職紀錄，就連日媒「Full Count」也加以報導，還在標題寫下，「要來日職嗎？」。

朱育賢昨役首局就開轟，棒打獅隊蝴蝶球洋投費爾本，這發兩分彈成為他個人本季第八轟，單場三支二的他打擊率再升至5成48，再加上貢獻17分打點，暫居三冠王。

樂天桃猿終場以7：8遭到獅隊逆轉，朱育賢亮眼的打擊數據仍吸引日媒目光，「Full Count」在標題寫著「要來日職嗎？」、「日職球團新戰力？」

不過日本網友立刻在新聞下方留言，舉例朱育賢前隊友王柏融在中職也是「四割男」，不過加盟火腿後在日職表現普通，顯示兩個聯盟的投手水準有落差，再加上中職只有四隊，規模比日職小許多，打者對投手熟悉度較好掌握，也有利於刷數據。

朱育賢 樂天桃猿 中職

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