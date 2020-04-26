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中職／統一洋投向加媒讚台灣防疫 慶幸還能打球養家

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中職／統一洋投向加媒讚台灣防疫 慶幸還能打球養家

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
統一獅先發投手費爾本投5.1局失一分無關勝負。記者季相儒／攝影
統一獅先發投手費爾本投5.1局失一分無關勝負。記者季相儒／攝影

統一獅昨晚靠著林安可的再見安打，以8：7中斷樂天桃猿開季七連勝，先發四局丟掉七分的洋投費爾本，靠著隊友火力支援逃敗，目前三場先發只換來0勝1敗戰績，而且15.1局投球，防禦率6.46；他在接受大聯盟記者越洋電話訪問時表示，台灣的環境讓他感到安全，也很幸運地能在全球新冠肺炎疫情下，繼續打球養家。

去年還待在藍鳥的費爾本登上加拿大「The Star」報導，寫道當他的前隊友們還在北美處於隔離狀態中，跨海延續生涯的費爾本卻已經在中職投球出賽，並大方分享在台灣的經歷，「當一切都遭到新冠病毒干擾，我們很幸運還能打棒球，供養我們的家庭，很難相信很多仰賴這分工作養家的人，現在只能待在家中。」

生涯大半時間在小聯盟打滾的費爾本最清楚來自經濟的壓力，「2A和3A球員根本沒有積蓄，所以為了要賺錢養家，變成得放棄棒球，我們這裡總說自己非常幸運，還有球可以打，還有薪水可領，幾乎維持著正常生活。」

帶著前四年在韓職新練的武器，費爾本去年重返大聯盟引發話題，近20年來第一位左投蝴蝶球投手，不過背傷的緣故，讓他無法爭取到下一張美職合約，轉而加盟獅隊卻因禍得福，跟著中職搶先全球開打。

「我感覺我處在很安全的環境，從這裡照顧我們的方式就能感覺出。」費爾本說道，「我妻子和小孩現在還只能關在家中，小孩這學年的課程甚至全取消了，老實說，如果他們現在跟我在這，而不是在美國，我覺得更棒，我不想泛政治化，但我認為台灣可以成為典範，幫助其他國家走過低谷。」

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