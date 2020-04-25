中職／「Sorry, Sorry」帶好運 獅隊盼繼續唱下去

統一獅隊今天以8：7逆轉擊敗龍頭樂天桃猿，休息區改唱韓團Super Junior的名曲「Sorry, Sorry」帶來好運，敲出追平轟的唐肇廷說：「希望可以再唱個50場。」

獅隊今天雖然前四局就被攻下七分，但靠著牛棚止血，加上打線六局開始反攻，九局上唐肇廷敲出追平轟，接下來陳傑憲保送、林靖凱犧牲短打推進，林安可在一出局時敲出關鍵安打，送回再見分。

從猿隊守護神陳禹勳手中敲出再見安打，林安可表示，當時面對二壘有人，打擊教練劉育辰提醒自己要確實擊球，攻擊想要的球路，於是有了好結果，唐肇廷的全壘打也讓後面的棒次比較沒壓力。

今天賽前獅隊球員自己集合，互相提醒要注意的地方，林安可也說：「今天是團隊去贏得比賽，沒有唐肇廷的全壘打，也不會逆轉，傑憲的保送、靖凱的推進，每一棒都很關鍵。」

統一獅隊開季勝少敗多，凃壯勳擔任啦啦隊角色，帶動休息區氣氛，今天連「嘟嘟」潘威倫也加入，一起扭腰擺臀，林安可說：「還是第一次看到。」過去難以保持連勝，慶祝歌曲常常更換，今天才改唱「Sorry, Sorry」就拿下勝利，唐肇廷也希望成為常駐歌曲。