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中職／前次心理過意不去 李振昌這次解決胡金龍

聯合報 / 記者葉姵妤／新北即時報導
中信兄弟救援投手李振昌投1.1局拿下救援點和單場MVP。記者季相儒／攝影
中信兄弟救援投手李振昌投1.1局拿下救援點和單場MVP。記者季相儒／攝影

中信兄弟今天對上富邦悍將隊，靠失誤攻進致勝分，終場以6：5勝出，守護神李振昌第8局提早上班，用15球連抓4個出局數為球隊守住勝利，拿下單場MVP，賽後他則反問媒體，「為什麼MVP是我？」

兄弟今天在8局上靠悍將隊的守備失誤攻下超前分，下半局悍將隊在2出局後攻占一、二壘，接著由胡金龍上場代打，兄弟也隨即推出李振昌登板接替吳俊偉，並讓胡金龍擊出右外野飛球遭接殺，化解危機。

李振昌指出，該局吳俊偉登板，自己心裡就已經有底，若是有狀況就要準備上場，而當時面對胡金龍，也因有了前一次失敗的警惕，李振昌心想這次一定要做得更好。

上周三對戰悍將隊，李振昌在9局下1出局二壘有人、球隊1分領先時，被胡金龍敲出在三不管地帶落地的安打，讓戰局被扳平，兄弟最終在延長賽11局以6：7落敗，李振昌說：「自己心裡一直很過意不去。」

此戰成功在關鍵時刻對決胡金龍，李振昌也表示：「其實賢拜打得滿紮實的，我運氣比較好，有解決他。」

而9局下李振昌再登板，投出3上3下結束比賽，其中面對戴培峰投出的最後一球，李振昌坦言，變化球沒投好，「但培峰有捧場，（我）運氣滿好的。」此戰他後援1.1局無失分，拿下本季首次救援成功

今年李振昌已多次在第8局「提早上班」，對此他提到，自己目前的投球感覺不是很好，節奏感還沒有到很順，現在有機會上場多丟，對自己也有幫助。

李振昌 胡金龍 富邦悍將

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