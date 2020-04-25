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中職／林安可再見安 猿隊開季連勝中斷
統一獅隊在九局下先由唐肇廷敲出追平轟，林安可補上一支再見安打，以8：7逆轉擊敗樂天桃猿，拿下台南主場首勝，也是本季第四勝，猿隊開季連勝紀錄停在七場。
猿隊首局就攻下四分，面對蝴蝶球投手費爾本，前三棒陳晨威、林立、陳俊秀連續敲安，林立帶有打點，林泓育高飛犧牲打再添一分，兩出局後輪到朱育賢，敲出右外野兩分砲，刷新紀錄。
中職過去開季最快八轟紀錄是1999年兄弟象洋砲德伍所保持，朱育賢開季前兩戰敲出五轟，昨晚單場雙響砲，今天追加一發全壘打，刷新紀錄，接下來沒有好球可打，連兩打席獲得保送，七局上吞K，九局再敲安，打擊率上升到5成48。
獅隊郭阜林、林祖傑在二局下的安打各帶有一分打點，不過猿隊靠著林承飛在二局的陽春砲，林泓育四局上的兩分打點一壘安打，將分數拉開到7：2。
獅隊六局下開始追分，蘇智傑敲出右外野飛球擊中標竿形成陽春砲，也是個人本季第三轟，七局下再敲三安，進帳三分追到一分差，九局下唐肇廷先敲出陽春砲追平，接下來陳傑憲保送、林靖凱犧牲短打推進，林安可在一出局時敲出關鍵安打，送回再見分。
獅隊先發投手費爾本投完四局丟七分，退場後牛棚投手撐住局面，林其緯、林航、黃竣彥都未失分，陳韻文關門拿下勝投。
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