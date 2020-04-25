中職／悍將「誤」事送分 李振昌守住兄弟2連勝

中信兄弟與富邦悍將隊本周3連戰第2場比賽，兄弟從悍將隊洋投索沙中搶下4分，雖一度讓出領先優勢，但在第8局靠著悍將隊的關鍵失誤攻進超前分，終場以6：5擊敗悍將隊，拿下2連勝，並讓悍將隊吞下近期3連敗。

悍將隊洋投索沙本季第3度登板，3局上被兄弟攻破，兄弟高宇杰獲保送上壘，王威晨敲出二壘打，江坤宇擊出右外野高飛犧牲打，送回第1分。接著張志豪二壘打、詹子賢內野安打都送回分數，兄弟先搶下3：0領先。

悍將隊打線則是前4局只從兄弟洋投羅傑斯手中敲出1支安打，5局下悍將隊林哲瑄率先上場，轟出左外野方向的陽春全壘打（本季第2轟），助悍將隊追回1分。

兄弟在6局上又有攻勢，蘇緯達揮出安打、岳東華掃出二壘打多添1分，悍將隊則在下半局展開大局反攻，李宗賢獲保送上壘，蔣智賢、林益全、林哲瑄接連敲出3支二壘打送回3分，將比數扳平，本季首度先發的楊晉豪補上安打掃回超前分。

但悍將隊沒守住1分領先，王尉永在第7局接替索沙登板，讓兄弟靠詹子賢的適時安打將比數追平，雙方5：5平手。

8局上兄弟靠王威晨快腿跑出內野安打，推進上二壘後，又藉由投手暴投攻占三壘，林智勝擊出滾地球造成失誤，讓王威晨跑回球隊超前分。

兄弟在8局下2出局一、二壘有人時就推出守護神李振昌登板，先是化解該局的危機，第9局續投再製造3上3下，守住勝利，也拿下單場MVP。