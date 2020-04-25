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中職／洪一中找年輕戰力 楊晉豪登一軍做好準備
富邦悍將隊昨天將21歲內野手楊晉豪拉上一軍，並在對上中信兄弟之戰，替補王正棠上場守二壘，是他本季首度在一軍出賽，3打數有1支安打，楊晉豪表示：「有一直在做最好的準備來應付這個球季。」
楊晉豪在2017年季中選秀會首輪被挑中，但因髖關節受傷，直到去年才在一軍亮相，出賽29場，81打數揮出18支安打，包括1轟，打擊率2成22。
今年楊晉豪開季仍從二軍出發，但昨天被拉上一軍，並馬上獲得先發機會，在球隊大比分落後時上場，悍將隊總教練洪一中指出，落後8、9分，要逆轉的機會不大，就讓年輕人上來試看看，剛好又遇到對方的第1號投手，如果表現可以，也是我們之後的可用之兵。
洪總指出：「感覺楊晉豪整體的sense不錯，就找機會來讓他測試看看。」而悍將隊今天續戰中信兄弟，楊晉豪也獲本季首次先發機會，擔任先發第8棒、二壘手。
今年首度被拉上一軍出賽，楊晉豪說：「自己有準備好才上來。」他在去年球季後段因傷暫離一軍，今年才開季就獲得表現機會，他說：「從去年受傷後，就一直有在做最好的準備來應付這個球季。」
儘管年輕，但楊晉豪已非菜鳥，面對今年一軍卡位戰，他說：「求勝心會更強一點。」但自己最注重的仍是維持好的健康狀態。
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