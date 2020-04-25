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中職／足球迷愛上統一獅 英國獅迷全台跑透透
一個不懂棒球的英國人，因為來台南教書，就此愛上統一獅隊，成為棒球通，今天還受邀擔任英文轉播的嘉賓，傑利施（Thomas Jellis）想要向世界介紹台灣的美好及美麗。
傑利施在2015年來到台灣，在台南擔任補習班英文老師，回憶起第一天的異國生活，因為沒有太多娛樂，就進場看了獅隊的比賽，沒想到一場接著一場，就此愛上這支在地球隊，最喜歡的球員是陳傑憲，傑利施說：「因為他帥。」
出身英國的傑利施原本最熟悉的運動是足球，對棒球一竅不通，但因為愛上統一獅，開始了解棒球規則，享受起比賽，也在球場認識了不少朋友，他說：「贏球的時候感覺很好，輸球就沒那麼好，去年我們球隊有點瘋狂，進場常看到輸球。」
不過傑利施還是一直進場，這五年來，幾乎跑遍全台灣棒球場，只剩新竹、羅東、台東沒去過，就連高雄立德球場都留下足跡，他說：「最喜歡的是花蓮，很漂亮的球場，每年都會跟球隊一起去，路途是滿遠的啦。」
今天統一獅隊與樂天桃猿之戰，ELEVEN SPORTS維持英文轉播，除了兩位主播Rod Chen和李秉昇外，特別邀請這位死忠獅迷擔任嘉賓，傑利施說：「想要分享台灣的好，還有美麗，特別是比賽的氣氛，跟其他地方很不一樣。」
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