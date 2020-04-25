快訊

台北車站人流減四成五 廣告、停車場、餐飲業績跟著垮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／足球迷愛上統一獅 英國獅迷全台跑透透

聯合報 / 記者蘇志畬／台南即時報導
ELEVEN SPORTS維持英文轉播，除了兩位主播Rod Chen（左）和李秉昇（右）外，特別邀請英國獅迷傑利施（Thomas Jellis）擔任嘉賓。記者蘇志畬／攝影
ELEVEN SPORTS維持英文轉播，除了兩位主播Rod Chen（左）和李秉昇（右）外，特別邀請英國獅迷傑利施（Thomas Jellis）擔任嘉賓。記者蘇志畬／攝影

一個不懂棒球的英國人，因為來台南教書，就此愛上統一獅隊，成為棒球通，今天還受邀擔任英文轉播的嘉賓，傑利施（Thomas Jellis）想要向世界介紹台灣的美好及美麗。

傑利施在2015年來到台灣，在台南擔任補習班英文老師，回憶起第一天的異國生活，因為沒有太多娛樂，就進場看了獅隊的比賽，沒想到一場接著一場，就此愛上這支在地球隊，最喜歡的球員是陳傑憲，傑利施說：「因為他帥。」

出身英國的傑利施原本最熟悉的運動是足球，對棒球一竅不通，但因為愛上統一獅，開始了解棒球規則，享受起比賽，也在球場認識了不少朋友，他說：「贏球的時候感覺很好，輸球就沒那麼好，去年我們球隊有點瘋狂，進場常看到輸球。」

不過傑利施還是一直進場，這五年來，幾乎跑遍全台灣棒球場，只剩新竹、羅東、台東沒去過，就連高雄立德球場都留下足跡，他說：「最喜歡的是花蓮，很漂亮的球場，每年都會跟球隊一起去，路途是滿遠的啦。」

今天統一獅隊與樂天桃猿之戰，ELEVEN SPORTS維持英文轉播，除了兩位主播Rod Chen和李秉昇外，特別邀請這位死忠獅迷擔任嘉賓，傑利施說：「想要分享台灣的好，還有美麗，特別是比賽的氣氛，跟其他地方很不一樣。」

棒球 統一獅 樂天桃猿 中職

延伸閱讀

中職／又被朱育賢一棒擊沉 林岳平：閃也沒用

中職／羅力牛棚狀況佳 最快下周日先發戰統一獅

中職／美聯社報導閉門打 洪總、球員看法不同

中職／英文轉播吸睛 兩場合計146萬人次觀看

相關新聞

中職／朱育賢獵獅大進補 最速八轟創紀錄

樂天桃猿強棒朱育賢今天再度開轟，對統一獅隊首局就敲出兩分砲，本季出賽八場就敲出八轟，刷新中華職棒紀錄，超越原本由兄弟象洋...

中職／又被朱育賢一棒擊沉 林岳平：閃也沒用

統一獅隊開季作客樂天桃猿隊兩場比賽被朱育賢打倒，讓代總教練林岳平感慨地說：「全隊輸給一個人。」昨晚回到台南主場上演相同劇...

中職／找新洋投有重重關卡 洪一中：我們也很急

富邦悍將隊洋投今年才開季就出狀況，導致目前只有索沙、伍鐸2名洋投可用，但想找新洋投來台效力，又受限新冠肺炎疫情影響而更加...

中職／足球迷愛上統一獅 英國獅迷全台跑透透

一個不懂棒球的英國人，因為來台南教書，就此愛上統一獅隊，成為棒球通，今天還受邀擔任英文轉播的嘉賓，傑利施（Thomas ...

中職／洪一中找年輕戰力 楊晉豪登一軍做好準備

富邦悍將隊昨天將21歲內野手楊晉豪拉上一軍，並在對上中信兄弟之戰，替補王正棠上場守二壘，是他本季首度在一軍出賽，3打數有...

中職／羅力牛棚狀況佳 最快下周日先發戰統一獅

富邦悍將隊洋投羅力本季至今還未在一軍出賽，直到今天才進行第2次牛棚練投，投手教練吳俊良指出，羅力兩次牛棚的狀況都不錯，但...

中職／美聯社報導閉門打 洪總、球員看法不同

受新冠肺炎疫情影響，中職雖不開放球迷進場，仍獨步全球開打深受外媒關注，《美聯社》今更以「即便球場空無一人，台灣棒球仍如火如荼開打」下標報導中職。 《美聯社》強調台灣目前確診人數較全球其他國家少，

中職／魚頭君贈關廟鳳梨 盼獅隊好運旺來

昨天統一獅隊在台南棒球場的本季首戰，邀請到台南觀光旅遊局吉祥物魚頭君擔任嘉賓，獅隊吉祥物萊恩贈送防疫口罩當禮遇，魚頭君今...

中職／如何面對蝴蝶球？曾豪駒：瞄準直球

開季拿下七連勝，樂天桃猿隊的火力沒多少投手能有效壓制，統一獅隊今天推出「蝴蝶球」費爾本，面對陌生的球路，猿隊總教練曾豪駒...

中職／陳傑憲改指定打擊 林岳平：先休息一下

統一獅隊游擊手陳傑憲昨晚比賽後段出現兩次失誤，間接導致球隊失分，再度成為球迷熱議焦點，今天改任指定打擊，重新調整守備節奏...

中職／兄弟棒打悍將 MLB記者恭喜寫難得紀錄

中信兄弟昨日對上富邦悍將一役，打線終於復甦，首局就把對手先發江國豪打得鼻青臉腫，單局進補7分，全場更是亂棒打出21安，最終更以11:0完勝悍將。這場賽事剛好大聯盟記者克拉克（Dan Clark）也有準

中職／訓練開轟霸氣外露 王維中猶豫重拾打者身份

旅美投手王維中跟樂天桃猿簽下自主培訓合約，隨二軍訓練。昨日則是在訓練中睽違揮起球棒還開轟，霸氣外露。難得擔任打者的他，也表示自己猶豫很久，該不該回去當打者。 王維中在回台前，本在等待繼續旅外的機

熱門新聞

NBA／碰到買單就想逃 海斯倫爆料：詹韋超小氣

NBA／遭格林質疑出手選擇 湯普森：他們付錢讓我投籃

日職／想學中職開打有難度 王柏融點出原因

中職／英語播報還有下一次？ 陳金鋒笑：maybe

中職／看蔣智賢勾回憶 紅襪記者曝當年差點換來貝爾川

NBA／絕不向喬丹投降 米勒：碰到就揍他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。