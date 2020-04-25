中職／如何面對蝴蝶球？曾豪駒：瞄準直球

開季拿下七連勝，樂天桃猿隊的火力沒多少投手能有效壓制，統一獅隊今天推出「蝴蝶球」費爾本，面對陌生的球路，猿隊總教練曾豪駒提醒球員：「瞄準直球為主，積極出棒。」

中職久未出現能投蝴蝶球的投手，猿隊也僅在自辦熱身賽時曾對過費爾本一次，只能透過情蒐影片多做功課，曾豪駒表示：「他的控球不錯，建議選手以直球為主，要更積極一點。」

直球為主雖是大方向，但每個球員也會依照個人特性，擬定不同策略，林立就說：「上場不會想太多，做好攻擊的設定，蝴蝶球就當作變化球的一種，因為他的直球也不慢，跟蝴蝶球搭配後，速差不好攻擊，自己鎖定好球路就好。」

猿隊打擊正處高檔，會不會擔心遇到低潮時更難調整？曾豪駒認為每一場該做的事都一樣，就是確實擊球，「球員該助攻、串連攻勢的，都很清楚，只要先拿下第一分，就會有好的事情串連。」