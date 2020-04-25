聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／如何面對蝴蝶球？曾豪駒：瞄準直球
開季拿下七連勝，樂天桃猿隊的火力沒多少投手能有效壓制，統一獅隊今天推出「蝴蝶球」費爾本，面對陌生的球路，猿隊總教練曾豪駒提醒球員：「瞄準直球為主，積極出棒。」
中職久未出現能投蝴蝶球的投手，猿隊也僅在自辦熱身賽時曾對過費爾本一次，只能透過情蒐影片多做功課，曾豪駒表示：「他的控球不錯，建議選手以直球為主，要更積極一點。」
直球為主雖是大方向，但每個球員也會依照個人特性，擬定不同策略，林立就說：「上場不會想太多，做好攻擊的設定，蝴蝶球就當作變化球的一種，因為他的直球也不慢，跟蝴蝶球搭配後，速差不好攻擊，自己鎖定好球路就好。」
猿隊打擊正處高檔，會不會擔心遇到低潮時更難調整？曾豪駒認為每一場該做的事都一樣，就是確實擊球，「球員該助攻、串連攻勢的，都很清楚，只要先拿下第一分，就會有好的事情串連。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言