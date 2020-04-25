中職／陳傑憲改指定打擊 林岳平：先休息一下

統一獅隊游擊手陳傑憲昨晚比賽後段出現兩次失誤，間接導致球隊失分，再度成為球迷熱議焦點，今天改任指定打擊，重新調整守備節奏，棒次則不會更動，游擊手位置改由林祖傑擔任。

昨天陳傑憲其實開賽就攔下陳晨威的游擊強勁球，但七局上一個高彈跳球未掌握好，讓對手形成安打，代總教練林岳平表示：「那一球之後接球的節奏就不對了，後面就出現糟糕的表現，我們都有預期。」

陳傑憲接下來在八、九局各有一次失誤，隨後球隊也都失分，林岳平表示：「大家焦點在他身上，相信他會走出來，不會苛責他。」獅隊教練團也會幫助去他減緩的壓力，走出開賽不順的節奏。

今天將陳傑憲調離游擊手位置，林岳平說：「讓他守備上休息一下，棒次沒變，找回他原本球隊進攻者的角色，還是要想辦法走出來。」