中職／找新洋投有重重關卡 洪一中：我們也很急

富邦悍將隊洋投今年才開季就出狀況，導致目前只有索沙、伍鐸2名洋投可用，但想找新洋投來台效力，又受限新冠肺炎疫情影響而更加艱難，總教練洪一中坦言：「不是球迷急，我們也很急。」

悍將隊今年簽回4名洋投索沙、羅力、伍鐸及包林傑，且在1月底就到齊加入春訓，是4隊最早，但包林傑一開始春訓就陷腳傷，羅力則因鎖骨不適影響調整，球團被迫把第4號洋投伍鐸拉上一軍先發，但他狀況也不理想。

對於再找新洋投補強，洪總坦言：「一直以來都有在找，球探最近也很積極在看洋將，但今年狀況比較特殊，要找的洋將不是在高雄、在二軍，打電話就可以叫上來。」

洪一中指出，球團看中的洋投，有的不願意來，怕搭長途飛機有感染風險，有的希望帶家人一起來，但礙於現在的防疫規定又沒辦法，願意來的最近也沒在練，「公司一直有在動，但我們不是要人而已，是要好手，但要好的難度就比較高，今年有很多的關卡。」

目前全球都受到疫情影響，進行出入境管控，加上目前國內防疫政策，入境還需先進行自主隔離14天，隔離結束後重新調整才能出賽。