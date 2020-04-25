中職／又被朱育賢一棒擊沉 林岳平：閃也沒用

統一獅隊開季作客樂天桃猿隊兩場比賽被朱育賢打倒，讓代總教練林岳平感慨地說：「全隊輸給一個人。」昨晚回到台南主場上演相同劇碼，朱育賢演出單場雙響砲、五打點，林岳平說：「確實是他一個人把我們擊倒的。」

朱育賢今年球季手感火燙，5成36打擊率、15支安打、7轟、15打點，四項數據都是聯盟第一，統一獅貢獻不少，光是對獅隊三場比賽就敲出7轟、9支安打、14打點。

要如何應付朱育賢？「閃也沒用。」林岳平認為，對上朱育賢必須要更勇敢的對決，「他是有辦法一棒擊沉的選手，昨天被敲滿貫的是一顆偏高的曲球，所以要更小心投球進壘的位置，想辦法把球路壓低，減少長打傷害。」

雖然數據霸佔排行榜，但朱育賢認為自己的穩定度還需提升，猿隊總教練曾豪駒認為首先要消除他「想太多」的心情，「有跟他說，人家怎麼對付你，你不能控制，去掌握可以控制的就好，如果打到不對的球，很容易就會想太多。」

朱育賢的強打火力中職投手都有警戒，曾豪駒說：「投手知道他是強打者，一定會投他不擅長的球路，在三個好球前，掌握自己想攻擊的，才能避免想太多。」

猿隊陣中林泓育、陳俊秀都是穩定打擊的代表球員，曾豪駒認為，像是他們這樣有經驗的打者，踏上打擊區時就很清楚自己想攻擊的球路，朱育賢在心態上還無法保持一致。