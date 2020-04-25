中職／羅力牛棚狀況佳 最快下周日先發戰統一獅

富邦悍將隊洋投羅力本季至今還未在一軍出賽，直到今天才進行第2次牛棚練投，投手教練吳俊良指出，羅力兩次牛棚的狀況都不錯，但還要再觀察他明天的身體狀況，如果一切順利，最快下周日的比賽就能在一軍先發。

羅力連兩年趕不上開季，今年甚至在季前一個月都沒有出賽紀錄，悍將隊總教練洪一中今天透露，羅力因傷影響調整進度，「不是投球方面的傷，一開始是鎖骨不舒服，但因為一陣子沒投球，體力下滑。」

羅力在4月12日首度進牛棚練投，但投球後因疲勞又休了一陣子，造成進度落後，今天才進行第2次牛棚練投，在新莊球場投了30顆球，各種球種都測試過一次，吳俊良直言狀況不錯。

若羅力明天起床後的身體狀況沒有不適，預計周二就會到二軍出賽，吳俊良透露，如果一切正常，羅力最後下周最後一場比賽、作客台南球場與統一獅隊之戰，就能重返先發輪值。

至於另一名洋投包林傑則是在2月初春訓初期練習時造成足部韌帶扭傷，但3月11日進行牛棚練投後，隔天仍感到不適，之後經檢查發現為腳趾第二蹠骨骨裂，目前持續復健中，吳俊良說：「他現在都有在加強上半身，下半身要等他傷勢完成恢復。」

少了羅力和包林傑兩名洋投，目前悍將隊開季一軍輪值中只有索沙及伍鐸兩名外籍戰力，但伍鐸狀況也不盡理想，目前已吞跨季9連敗。