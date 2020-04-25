中職／美聯社報導閉門打 洪總、球員看法不同

受新冠肺炎疫情影響，中職雖不開放球迷進場，仍獨步全球開打深受外媒關注，《美聯社》今更以「即便球場空無一人，台灣棒球仍如火如荼開打」下標報導中職。

《美聯社》強調台灣目前確診人數較全球其他國家少，截至目前2300萬人中僅有429人確診，且尚無嚴重的大規模感染，所以中職才能開放球員、教練、媒體、啦啦隊等相關人員進場，唯獨球迷禁止入場。

為了讓觀眾區不單調，各隊花招百出，場邊啦啦隊、電子加油歌、人形立牌盡出，讓零球迷的比賽增添不少樂趣。在《美聯社》的報導中，就有台灣民眾表示很像真的有人在看比賽，同時也支持閉門比賽，可以在限制病毒大規模傳播的情況下，還能看到比賽很棒。中職會長吳志揚則感謝全台人民的協助，讓疫情還能控制範圍內，比賽也才打得了。

不過有球員還是不太習慣沒有球迷的比賽，中信兄弟球星王威晨就坦言：「我們很希望球迷能到場加油，但受制於疫情沒辦法如願。」不過悍將總教練洪一中持不同看法，表示：「球員不會覺得有差，他們要專注在比賽上，況且有時候球迷的呼聲會讓球員分心。」

王威晨也補充：「不過我們很幸運了，還有球打，球迷也能透過轉播看比賽。」正如王威晨所說，球迷能透過電視、電腦等任何裝置觀賞比賽，國內球迷有球看之餘，也吸引國外球迷同場觀看比賽，樂天桃猿4月15日以轉播的比賽就有多達65萬來自世界各地的球迷觀看，目前其餘四隊也跟進桃猿的英語轉播。