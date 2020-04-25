中職／兄弟棒打悍將 MLB記者恭喜寫難得紀錄
中信兄弟昨日對上富邦悍將一役，打線終於復甦，首局就把對手先發江國豪打得鼻青臉腫，單局進補7分，全場更是亂棒打出21安，最終更以11:0完勝悍將。這場賽事剛好大聯盟記者克拉克（Dan Clark）也有準時收看，賽後就特別寫兄弟本場的狂轟猛炸創下難得紀錄。
克拉克特別在推特上發文寫道：「在中職昨天的其中一場比賽當中，世界棒球的紀錄被打破啦！」，而克拉克口中的紀錄，正是兄弟昨日先發9人，全部都敲出至少2支安打，這之中第6棒的蘇緯達個人就貢獻了4支，火力十足。
In one of last night's #CPBL games, a professional baseball world record was achieved (matching a previous occurrence).— Dan Clark (丹·克拉克) (@DanClarkSports) April 24, 2020
All nine hitters in the @CTBC_Brothers' starting line-up had a multi-hit game, on the way to tallying 21 hits total against the Guardians.
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