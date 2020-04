中職／兄弟棒打悍將 MLB記者恭喜寫難得紀錄

中信兄弟昨日對上富邦悍將一役,打線終於復甦,首局就把對手先發江國豪打得鼻青臉腫,單局進補7分,全場更是亂棒打出21安,最終更以11:0完勝悍將。這場賽事剛好大聯盟記者克拉克(Dan Clark)也有準時收看,賽後就特別寫兄弟本場的狂轟猛炸創下難得紀錄。

克拉克特別在推特上發文寫道:「在中職昨天的其中一場比賽當中,世界棒球的紀錄被打破啦!」,而克拉克口中的紀錄,正是兄弟昨日先發9人,全部都敲出至少2支安打,這之中第6棒的蘇緯達個人就貢獻了4支,火力十足。

In one of last night's #CPBL games, a professional baseball world record was achieved (matching a previous occurrence).



All nine hitters in the @CTBC_Brothers' starting line-up had a multi-hit game, on the way to tallying 21 hits total against the Guardians.