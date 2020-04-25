中職／訓練開轟霸氣外露 王維中猶豫重拾打者身份

旅美投手王維中跟樂天桃猿簽下自主培訓合約，隨二軍訓練。昨日則是在訓練中睽違揮起球棒還開轟，霸氣外露。難得擔任打者的他，也表示自己猶豫很久，該不該回去當打者。

王維中在回台前，本在等待繼續旅外的機會，不過突如其來的新冠肺炎疫情讓各大賽事停擺，王維中只好先回台灣避難，也先跟樂天桃猿自主培訓，之後有機會在二軍賽事現身。

在昨天的自主訓練期間，王維中短暫棄投從打，大棒一揮就把球掃向右外野，動作愜意卻相當霸氣，這一轟也讓王維中開玩笑說：「其實猶豫了很久，考慮要不要『再』轉回打者。」

不少球迷留言叫王維中乾脆二刀流，其中退休的前興農牛外野余賢明也忍不住想看王維中站上打擊區的英姿，大讚其打擊火力，更直言：「還需要考慮嗎？」