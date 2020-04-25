中職／英文轉播吸睛 兩場合計146萬人次觀看

中華職棒昨天重啟英文轉播，重新點燃國外球迷討論熱度，統一獅隊與樂天桃猿的賽事也公布觀看數字，昨晚在ELEVEN SPORTS官方推特進行的英文轉播，吸引71萬人次觀看，加上富邦悍將與中信兄弟一戰的75萬，合計146萬人次觀看，吸睛度十足。

ELEVEN SPORTS在上周提供五場英文轉播中職賽事，觀看人次節節攀升，最高來到133萬人次，昨晚兩場賽事，雖然單場數字未破百萬，但合計突破新高，其中可能也有不少球迷同時收看兩場賽事。

獅隊本周三場主場賽事都由「ELEVEN SPORTS」在推特帳號提供英文直播，貼心的將圖卡都換成英文，球速顯示也從「公里」，換成美國球迷熟悉的「英哩」，獲美國觀眾稱讚，不過球員的英文姓名仍與官網有些出入。

悍將昨天首度加入英文直播，官方推特「Fubon Guardians」限定海外用戶，台灣球迷需至「YAHOO」及台灣大哥大「myVideo」觀看，陳金鋒的加持下，吸引75萬人次收看。