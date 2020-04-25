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中職／開季7戰全勝 樂天桃猿續拚隊史連勝紀錄

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
樂天桃猿若能再連拿兩場，就能追平洪一中帶兵時期留下的九連勝隊史紀錄。 聯合報系資料照
樂天桃猿若能再連拿兩場，就能追平洪一中帶兵時期留下的九連勝隊史紀錄。 聯合報系資料照

樂天桃猿在易主後開出紅盤，開季七連勝給足新東家顏面，寫下中職新猷，本周末續留台南踢館統一獅，若能再連拿兩場，就能追平洪一中帶兵時期留下的九連勝隊史紀錄。

破除前教頭洪一中2011年率領Lamigo桃猿打出的開季六連勝紀錄後，樂天桃猿總教練曾豪駒領軍的下個目標，是繼續衝擊洪總過往的彪炳戰績，隊史曾寫過兩度八連勝、三度九連勝。

只要今天再贏球，樂天桃猿就能追平2005年La New熊和2013年Lamigo桃猿時期的八連勝，並列隊史次佳，此役先發重任交給洋投霸能，對決獅隊費爾本。

樂天桃猿隊史最長連勝紀錄發生在2008年La New熊、2018和2019年Lamigo桃猿，都是在洪一中執掌下拉出九連勝，如果這個周末兩戰都能擊敗獅隊，曾豪駒就能再追平洪總另一項戰功，甚至有望締造新隊史。

中職紀錄最長連勝場次是2006年獅隊的17連勝，樂天桃猿想逼近還有一段距離，誠泰Cobras在2005年留下的11連勝，則是位居史上第二名。

曾豪駒昨晚拿到開季七連勝後強調，「重要的是怎麼結束」，事實上，2011年他們以開季六連勝迎來風光紀錄，但最終上半季冠軍是獅隊，來到台灣大賽又遭獅隊以五戰了結，也是最近一次在總冠軍戰抱憾而歸。

樂天桃猿 曾豪駒 Lamigo桃猿

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