中職／ESPN電台訪問王雲慶 好奇台灣防疫經驗

美國ESPN廣播網旗下的聖路易電台22日播出一段來自台灣的越洋訪問。聊到當紅的「早餐棒球」，主播王雲慶分享台灣防疫工作，「希望在這艱困時刻，給全世界一個宣洩出口」。

台灣的中華職棒4月12日領先開打，在疫情之下成為全世界數一數二進行中的職業運動。用英語講評的王雲慶不只播報球賽，兩週內成了多家外國媒體的訪問對象，扮演台灣棒球的宣傳大使。

加上ESPN廣播，訪問王雲慶的媒體包括：有線電視新聞網（CNN）、路透社（Reuters）、加拿大廣播公司（CBC）、The Athletic體育網站、國家廣播公司（NBC）網站、富比世（Forbes）網站。

聖路易是美國有名的棒球城市，ESPN聖路易台這段全長約10分鐘的訪談中，主持人在一開頭提醒聽眾，王雲慶的孩子正在睡覺，必須壓低聲音接受訪問。

主持人提問之前，表達了美國人心聲：「我們瘋狂想念棒球，尤其是在聖路易，每個人都愛棒球。播報現今唯一的運動比賽，到底是什麼感覺？」

王雲慶談到個人播報經驗之前，首先說：「我要說明一個事實，我們可以有職棒比賽，因為我們政府的防疫工作很成功。這也是我們能把棒球賽送給全世界的最重要因素。」

他說，台灣棒球迷非常幸運，在地方政府與衛生機關的協助下，經過中央政府的核准，才能以現有的風貌開賽。

首先，看台上沒有觀眾。其次，無論是球員、職員、工作人員或媒體記者都要經過非常嚴格的安全措施，掌握每個人健康狀況，進出球場都要量體溫、各項設施都徹底消毒。

他以自己為例，儘管進入轉播室之前，工作人員已經消毒一遍，但他還會再用酒精噴過一次，「每個人照顧好自己，球賽才能繼續下去」。

主持人好奇，運動比賽是美國文化、日常生活的一部分，職棒在台灣能夠開打是否代表相同的意義。

王雲慶說，這就是聯盟堅持要比賽的原因之一，「疫情使得每個人生活有了天翻地覆的改變」，運動在每個人心中都占有重要地位，這艱困的時間點，比賽提供了娛樂，一種宣洩的出口。

王雲慶分享，儘管有6年播報大聯盟比賽的經驗，但是用國語講解，「英語是我的第二語言，用英文轉播完全是兩回事」。直到開賽之前，他都處於極度緊張的狀態，後來收到世界各地的訊息，讓他享受目前工作。

他分享了美國現正風行的「早餐棒球」現象。因為台灣與美國的時差，許多球迷告訴王雲慶，他們早上起床看棒球，一邊喝咖啡、吃早餐。他開玩笑說：「我們的球賽有時打得比較久，看完比賽你們正好可以吃午餐。」

主持人好奇，台灣目前採取的防疫方案，美國也行得通嗎？王雲慶回答，台灣防疫成功關鍵在於提前部署，美國可能要等疫情好轉之後，美國職棒大聯盟考慮恢復比賽時，中華職棒的方法是很好的例子，值得研究採行。