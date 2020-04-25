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日職／想學中職開打有難度 王柏融點出原因

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
效力於火腿隊的台灣好手王柏融向日媒「體育報知」點出日職想開打更難的原因。 報系資料照
效力於火腿隊的台灣好手王柏融向日媒「體育報知」點出日職想開打更難的原因。 報系資料照

相較於台灣已有中華職棒開打，日本職棒何時能開幕仍遙遙無期，效力於火腿隊的台灣好手王柏融向日媒「體育報知」點出日職執行度更難的原因，表示光是球場間的移動距離就遠上許多，在必須搭大眾運輸工具的情況下，要如何保護球員是一大課題。

等待日職復工的王柏融，目前是留在北海道自主訓練，時常和前桃猿隊友保持聯絡，也和日媒分享台灣如何在新冠肺炎疫情下開打職棒賽季，他指出，「日本和台灣的情況不同，因此有些難處在，最困難的就是移動距離。」

台灣在疫情控制得當的情況下，搶先全球以閉門方式展開職棒賽事，王柏融透露，為了避免選手和外界接觸，全體隊職員都捨棄高鐵，搭乘巴士在球場間移動，最北邊的新莊棒球場至最南邊的台南棒球場，單一趟車程也不會超過四小時。

不過相同情況放在日本，最遠的交通距離得從北海道札幌到九州的福岡，行車距離就需要29小時，不可能捨棄搭乘飛機，其他遠距離的球場移動，也必須仰賴新幹線等大眾交通工具。

王柏融也表示，台灣球員現在禁止咀嚼菸草、吐口水，在管理上也實行禁足令，活動範圍只在球場和宿舍之間，並且禁止會客，「我聽說一切運作得很順利。」

王柏融 中華職棒 中職

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