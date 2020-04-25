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中職／悍將推特英文直播 釣出前洋投留言

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

中職透過英文轉播向全世界放送，也「釣」出前洋投來「認親」，擁有兩年中職資歷的力猛（Scott Richmond），現身富邦悍將的推特直播留言串，感謝前東家與中職帶來活生生的棒球季。

在體育迷「等一場賽事」的期盼中開打，中職在這段日子成功聚焦海外球迷的目光，賽事屢創話題，昨天中信兄弟與富邦悍將之戰、統一獅與樂天桃猿之戰都上演大屠殺戲碼，也不例外在推特上掀起討論熱潮。

悍將昨天首度加入英文直播的戰局，於官方推特及台灣大哥大myVideo進行轉播，底下留言出現台灣球迷熟悉的名字，2016、2017年效力義大犀牛、富邦悍將的力猛現身寫道，「很開心看到多位老隊友，謝謝富邦悍將和中華職棒，帶來直播的棒球賽事。」推特小編也回應：「我們想念你，Scott！」

ELEVEN SPORTS上周以英文直播猿隊五場賽事，本周續播統一獅主場三連戰，且將圖卡都換成英文，球速顯示也從台灣球迷習慣的單位「公里」，換成美國球迷熟悉的「英哩」，獲美國觀眾大讚，唯獨昨天敲出雙響砲、開季七戰已敲七轟的朱育賢，讓球迷有些困惑。

原來，ELEVEN SPORTS新製作的英文圖卡，將朱育賢的名字拼為「Zhu Yu-Xian」，而非球隊一直使用的「Chu Yu-Hsien」，讓球迷一時不解這位「台灣貝比魯斯」到底叫什麼名字。

FOX體育台記者哈維（Coley Harvey）昨天就定頻獅猿之戰，再次見識朱育賢的長程砲火，寫下：「朱育賢又來了！85號今天已經有兩支全壘打（其中一發還是滿貫砲），而現在只是第三局。」

朱育賢 富邦悍將 中職

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