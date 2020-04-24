中職／對獅特別會打 朱育賢：剛好手感好

樂天桃猿隊強打朱育賢今晚對統一獅隊單場雙響砲、5打點，幫助樂天以14：4獵獅隊拿下七連勝，目前累積七轟都是對獅隊敲出，被外國網友稱為「世界的朱哥」。

朱育賢本季對統一獅隊出賽三場，15日單場三響砲、四打點，16日兩轟、五打點，今天也是兩轟、五打點，總計七轟、14打點，14打數就敲出9支安打，對戰打擊率高達6成43。

朱育賢本季打擊率5成36，可見對其他兩隊成績也不錯，但都未開轟，數據上的差異，朱育賢說：「沒有想太多，每一場都是新的開始，可能對他們剛好手感好。」

朱育賢認為自己也有打不好的比賽，4月22日對中信兄弟就曾5打數只敲一安，朱育賢表示：「當時可能心態上比較急，揮了比較多壞球，後來教練有提點，今天這場就修正過來，希望能夠記下這個感覺。」

雖然目前5成36打擊率、7轟、15打點位居三冠王，但朱育賢認為自己還有進步空間，「希望能讓差距縮小，像胖哥（林泓育）那樣，成為更穩定的選手。」